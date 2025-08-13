تسعى لقضم أراض من دول بينها مجاورة للعراق.. الجامعة العربية ممتعضة من خطة نتنياهو

وذكرت للجامعة في بيان مساء الأربعاء، أن تصريحات "رئيس وزراء دولة الاحتلال" تعتبر بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت أن هذه التصريحات تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي الجماعي وتحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ الدولية، كما "تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية الغارقة في أوهام استعمارية"، وفق البيان.ودعت الأمانة العامة، ممثلا في إلى الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال.وأمس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف " أن رئيس وزراء إسرائيل قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من ولبنان وسوريا ومصر.