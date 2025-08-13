الصفحة الرئيسية
مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم
كحول "مغشوشة" تتسبب بـ13 حالة وفاة
دوليات
2025-08-13 | 13:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
453 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الصحة الكويتية
أن مستشفياتها تعاملت منذ يوم السبت الماضي مع 63 حالة تسمم كحولي.
وأشارت الوزارة إلى أن "حالات التسمم ناتجة عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول".
وأكدت أن "كوادرها تعمل بتنسيق فوري ومستمر بين المستشفيات ومركز
الكويت
لمراقبة السموم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات المعنية في البلاد".
وأوضحت الوزارة أن "الحالات تنوعت في شدة الأعراض، إذ استدعى الأمر إدخال عدد منها إلى أقسام العناية المركزة، حيث تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سُجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو ضعف بالبصر".
وأسفرت الإصابات حتى الآن عن 13 حالة وفاة، جميعها من جنسيات آسيوية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حزب الله يذكّر ترامب "بمكانة المرشد الأعلى" بعد تهديده: مئات الملايين حوله
03:16 | 2025-06-19
النيران تلتهم سيارة على طريق حولي كركوك.. فيديو
10:52 | 2025-07-15
27 حالة تسمم في كربلاء بينهم حالتي وفاة
03:28 | 2025-07-19
فيروز في حالة انهيار بعد وفاة نجلها زياد الرحباني
05:40 | 2025-07-26
كحول
مغشوشة
وزارة الصحة الكويتية
السومرية نيوز
وزارة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
الكويتية
الكويتي
الكويت
