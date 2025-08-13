كحول "مغشوشة" تتسبب بـ13 حالة وفاة

وأشارت الوزارة إلى أن "حالات التسمم ناتجة عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول".وأكدت أن "كوادرها تعمل بتنسيق فوري ومستمر بين المستشفيات ومركز لمراقبة السموم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات المعنية في البلاد".وأوضحت الوزارة أن "الحالات تنوعت في شدة الأعراض، إذ استدعى الأمر إدخال عدد منها إلى أقسام العناية المركزة، حيث تطلبت 31 حالة استخدام أجهزة التنفس الصناعي، فيما استدعت 51 حالة جلسات غسيل كلوي عاجلة، كما سُجلت 21 حالة إصابة بعمى دائم أو ضعف بالبصر".وأسفرت الإصابات حتى الآن عن 13 حالة وفاة، جميعها من جنسيات آسيوية.