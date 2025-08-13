لبنان.. تعليق مثير لسلام بعد لقائه لاريجاني

وقال سلام: "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية ، وعلي أكبر ولايتي، والعميد ، مرفوضة شكلا ومضمونا".وأضاف سلام: "المواقف الإيرانية التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز".وأشار سلام إلى أنه "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية".وتابع: " لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".وأكد على أن "قرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي "، وأوضح أن " اللبناني هو ، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".وأضاف سلام: "مسألة حصر السلاح بيد السلطات وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي".وشدد سلام على أن "لبنان الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه ، وليس بحاجة إلى دروس من أحد".وتابع: "أي علاقة مع لبنان تمر حصرا عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية".وختم سلام قائلا: "وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها".وكان عباس عراقجي، ، أكد أن تدعم في قراراته وتعتبر أن محاولات نزع سلاح الحزب في لبنان "ستفشل"، وقال عراقجي إن الحزب أعاد بناء قدراته بعد الانكسارات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي، ويملك القوة الكافية للدفاع عن نفسه، مضيفا أن القرار النهائي بشؤون سلاح حزب الله يعود للحزب نفسه، كما وصف خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب بأنها "خطيئة كبرى"، وأكد أن الحزب سيتجاهلها.