السومرية نيوز
مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537039-638907040798388823.jpg
لبنان.. تعليق مثير لسلام بعد لقائه لاريجاني
دوليات
2025-08-13 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
474 شوهد
صرح رئيس الحكومة اللبناني
نواف سلام
بعد لقائه أمين
مجلس الأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
، بأن المواقف الإيرانية تجاه
لبنان
تحمل تهديدا صريحا وهي مرفوضة شكلا ومضمونا.
وقال سلام: "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية
عباس عراقجي
، وعلي أكبر ولايتي، والعميد
مسجدي
، مرفوضة شكلا ومضمونا".
وأضاف سلام: "المواقف الإيرانية التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز".
وأشار سلام إلى أنه "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في
الشؤون الداخلية
الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية".
وتابع: "
لبنان
لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".
وأكد على أن "قرارات الحكومة
اللبنانية
لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي
دولة أخرى
"، وأوضح أن "
مركز القرار
اللبناني هو
مجلس الوزراء
، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".
وأضاف سلام: "مسألة حصر السلاح بيد السلطات
الشرعية
وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي".
وشدد سلام على أن "لبنان الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه
إسرائيل
، وليس بحاجة إلى دروس من أحد".
وتابع: "أي علاقة مع لبنان تمر حصرا عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية".
وختم سلام قائلا: "وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها".
وكان عباس عراقجي،
وزير الخارجية الإيراني
، أكد أن
إيران
تدعم
حزب الله
في قراراته وتعتبر أن محاولات نزع سلاح الحزب في لبنان "ستفشل"، وقال عراقجي إن الحزب أعاد بناء قدراته بعد الانكسارات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي، ويملك القوة الكافية للدفاع عن نفسه، مضيفا أن القرار النهائي بشؤون سلاح حزب الله يعود للحزب نفسه، كما وصف خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب بأنها "خطيئة كبرى"، وأكد أن الحزب سيتجاهلها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
