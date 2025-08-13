قطر تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ ، انها "تدين وتستنكر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ" رؤية الكبرى"، وتعدّها امتداداً لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق وقرارات الدولية".وأكدت ان "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، وتشدّد في هذا السياق على ضرورة تضامن لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرّض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى"، مجددة ""دعم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً".