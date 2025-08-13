غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة على طريق بلدتي حاريص ـ حداثا .



وذكرت وسائل إعلام دولية، أن "غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت سيارة على طريق عام بلدتي حاريص - حداثا ".

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة حداثا - قضاء ، أدت إلى سقوط شهيد".



