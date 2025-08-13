نتنياهو يكشف: نخوض حربا في ثماني جبهات

كشف الإسرائيلي ، الأربعاء، أنه يخوض حرباً في ثماني جبهات، معتبرا أن اتهامه بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في "زائفا".

وقال نتنياهو في كلمة له، "نخوض حربا في 8 جبهات 7 منها ضد ووكلائها"، مردفا "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا".

وأضاف "حربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبتوجيه المستوى السياسي"، مشددا بالقول "لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا بمساعدة المعارضين أو بدونهم".

وتابع نتنياهو "كنا القوة الوحيدة التي حاربت إيران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات إيران النووية"، مضيفا "اتهامنا بارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع في زائف".