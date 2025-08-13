تحديد المكان المحتمل لاجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي

وقالت الوكالة في بيان نقلا عن مصدر لم تسمه إن "المواقع المحتملة تشمل مدناً في أوروبا والشرق الأوسط".وذكرت شبكة " " في وقت سابق نقلا عن مصدرين مطلعين على المحادثات، أن تبحث عن مكان لاستضافة اجتماع بين وترامب وزيلينسكي في نهاية الأسبوع المقبل.كما أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يرغب في عقد لقاء بين الرئيس الروسي وفلاديمير "بشكل شبه فوري" بعد قمته مع الرئيس بوتين.يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض أعلنا الأسبوع الماضي عن لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس، وفي يوم الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم كارولين ليفيت أن القمة ستُعقد في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.