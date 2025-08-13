لاريجاني من مرقد نصر الله: سنقف الى جانب حزب الله دائما

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537046-638907089761324162.jpg
لاريجاني من مرقد نصر الله: سنقف الى جانب حزب الله دائما
دوليات
2025-08-13 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
814 شوهد
زار أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
مساء الأربعاء، مرقد الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني
السيد حسن نصر الله
.
وقال لاريجاني: "
نصر الله
كان رجلا عظيما وكان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع"، وأضاف: "
حزب الله
اليوم هو حراك حي وشرف للإنسان ومدعاة للمفخرة".
وصرح بأن "حقد البعض على حزب الله هو بسبب تأثيره وصلابته"، وشدد على أن
طهران
ستقف إلى جانب حزب الله دائما وأبدا.
وأكد لاريجاني في تصريحاته خلال زيارة مرقد نصر الله قائلا: "نحن لا نتدخل في شؤون البلدان ولكن نؤكد أننا داعمون لمختلف تيارات المقاومة على مستوى العالم".
ووجه أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني رسالة لجمهور حزب الله بالقول: "دربكم درب واضح وأنتم المنتصرون في النهاية".
واستهل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
علي لاريجاني
زيارته إلى
لبنان
، الأربعاء، بلقاء
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
في قصر
بعبدا
.
وتأتي تصريحات لاريجاني وسط مواقف لبنانية متباينة في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم العالمي"
14:52 | 2025-06-19
حزب الله يرد على الداخلية السورية بعد إعلانها توقيف أحد عناصره بحمص
10:32 | 2025-07-13
إمام جمعة النجف: العراق سيقف إلى جانب إيران في معركتها الحالية
07:33 | 2025-06-13
بزشكيان يردد نصر من الله وفتح قريب وعراقجي يؤكد: لا نقبل بدعوات ضبط النفس
15:47 | 2025-06-13
لبنان
لاريجاني
المجلس الأعلى للأمن القومي
السيد حسن نصر الله
الرئيس اللبناني
المجلس الأعلى
حسن نصر الله
علي لاريجاني
جوزيف عون
السيد حسن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
34.01%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
26.72%
09:42 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:42 | 2025-08-12
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
أمن
20.44%
04:19 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
04:19 | 2025-08-13
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
محليات
18.82%
09:41 | 2025-08-12
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
09:41 | 2025-08-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
تقرير أممي: الانتهاكات ضد العلويين بالساحل السوري ترقى إلى جرائم حرب
06:48 | 2025-08-14
تركيا تعلن تفاصيل اتفاق "التعاون العسكري" مع سوريا
06:46 | 2025-08-14
إعلام سوري: انفجارات عنيفة تهز محافظة إدلب السورية
05:03 | 2025-08-14
طائرات إسرائيلية تلقي منشورات وتحذر سكان جنوب لبنان (صورة)
04:39 | 2025-08-14
ميلانيا ترامب تتوعد نجل بايدن.. ما القصة؟
03:22 | 2025-08-14
الشيخ نعيم قاسم يستقبل لاريجاني ويؤكد على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني
03:02 | 2025-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.