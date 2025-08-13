لاريجاني من مرقد نصر الله: سنقف الى جانب حزب الله دائما

وقال لاريجاني: " كان رجلا عظيما وكان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع"، وأضاف: " اليوم هو حراك حي وشرف للإنسان ومدعاة للمفخرة".وصرح بأن "حقد البعض على حزب الله هو بسبب تأثيره وصلابته"، وشدد على أن ستقف إلى جانب حزب الله دائما وأبدا.وأكد لاريجاني في تصريحاته خلال زيارة مرقد نصر الله قائلا: "نحن لا نتدخل في شؤون البلدان ولكن نؤكد أننا داعمون لمختلف تيارات المقاومة على مستوى العالم".ووجه أمين الإيراني رسالة لجمهور حزب الله بالقول: "دربكم درب واضح وأنتم المنتصرون في النهاية".واستهل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني زيارته إلى ، الأربعاء، بلقاء في قصر .وتأتي تصريحات لاريجاني وسط مواقف لبنانية متباينة في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني.