كشف بنود "الخطة الإسرائيلية" لاحتلال غزة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية خطة إيال زامير التي سيقدمها للمستوى السياسي والتي أقرها اليوم مع قادة الجيش.

ووفقا لما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، تتألف الخطة من عدة بنود وهي، "إخلاء سكان مدينة جنوبا إلى المخيمات الوسطى والذين يقدر عددهم قرابة 800 ألف نسمة، ومحاصرة مدينة غزة وعزلها عن المنطقة الوسطى".

كما تتضمن "إعادة إقامة محور نتساريم الفاصل بين غزة ووسط القطاع، وتبدأ العملية بغارات جوية مكثفة يشنها ، مع زيادة حجم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كذلك تتضمن الخطة "إقامة مرافق غزة تمكن النازحين من الحصول على مياه الشرب والطعام والرعاية الصحية، وعملية إخلاء السكان من مدينة غزة ستبدأ خلال أسبوعين".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.



‏وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادا للمهام القادمة".



