الولايات المتحدة تخفف العقوبات المضادة لروسيا

وينص الترخيص على أن "جميع العمليات المحظورة بموجب عقوبات الأنشطة الأجنبية الضارة وعقوبات أوكرانيا/روسيا، والتي تعتبر اعتيادية وضرورية للمشاركة في اجتماعات ولاية ألاسكا بين حكومتي والاتحاد الروسي أو دعمها، مسموح بها حتى يوم 20 أغسطس 2025".وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا عن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا يوم 15 أغسطس.وأشار مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف طرح خلال زيارته لروسيا فكرة لقاء ثلاثي يضم وترامب وفلاديمير ، إلا أن الجانب الروسي امتنع عن التعليق على الاقتراح، مفضلا التركيز على التحضير للقاء الثنائي.من جانبه، أكد الرئيس بوتين أن لقاءه مع زيلينسكي ممكن لكنه يتطلب ظروفا معينة غير متوفرة حاليا، فيما أعلن زيلينسكي قبل لقاء بوتين وترامب رفضه لأي تنازلات إقليمية.