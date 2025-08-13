أنقرة تحذر "قسد": تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة

وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري في العاصمة ، أن لن تتسامح مع التطورات المتعلقة بـ"حزب " في .ووجه فيدان خطابه لـ" حماية الشعب الكردية" قائلا: "تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر الإرهابيين الذين جمعتموهم من شتى أنحاء العالم".وأضاف: "بدأنا نشاهد تطورات لا يمكننا التسامح معها ونرى أن عناصر التنظيم الإرهابي لم يخرجوا من سوريا".وشدد على أن أنقرة لا تملك رفاهية البقاء مرتاحة في جو لا تُلبى فيه المطالب الأمنية لتركيا بسوريا.وأكد ضرورة تخلي "وحدات حماية الشعب الكردية" وقياداتها عن سياسة كسب الوقت والمماطلة، مبينا أن التي ينتظرونها لن تحدث وحتى إن حدثت فلن تحقق النتيجة التي يتمنونها أبدا.وفي 10 مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"، عبدي ، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن ، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.