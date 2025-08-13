غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع

وقال المكتب في بيان عبر قناته على "تلغرام": "في ظل استمرار الحصار المشدد وإغلاق المعابر المحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الغذاء والدواء، تشهد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع إنسانية غير مسبوقة نتيجة تفاقم المجاعة وسوء التغذية بين أكثر من 2.4 مليون إنسان من السكان المدنيين، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل".وأوضح البيان أن "أربعين ألف رضيع دون سن العام يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم، و250 ألف طفل دون الخامسة يعيشون في ظل نقص غذائي يشكل خطرا مباشرا على حياتهم، بينما يعاني مليون ومئتا ألف طفل دون 18 عاما من نقص حاد في الغذاء".كما أعلنت في قطاع غزة عن ثماني حالات وفاة جديدة بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد ضحايا الجوع منذ فرض الحصار على القطاع في أكتوبر 2023 إلى 235 شخصاً، بينهم 106 أطفال.وسبق أن أفاد المكتب بأن " " سمحت بدخول 1334 شاحنة مساعدات إنسانية منذ 27 يوليو حتى 10 أغسطس، وهو ما لا يغطي سوى 14% من احتياجات السكان.