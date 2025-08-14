الشيخ نعيم قاسم يستقبل لاريجاني ويؤكد على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني

وقال في بيان له، إن "الشيخ ، استقبل اليوم أمين للأمن ‏القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، ‏بحضور في مجتبى أماني". ‏وأضاف المكتب، أن "الأمين العام لحزب الله جدد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني".‏