ميلانيا ترامب تتوعد نجل بايدن.. ما القصة؟

دوليات

2025-08-14 | 03:22
ميلانيا ترامب تتوعد نجل بايدن.. ما القصة؟
السومرية نيوز ـ دولي

طالبت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسحب تصريحاته "الكاذبة والتشهيرية" وإلا فإنه سيواجه عواقب قانونية.



وطالبت ميلانيا هانتر بحذف محتوى برنامج ظهر فيه يقول عنها أشياء، وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية"، وسحب التعليقات على الفور مع تقديم اعتذار، وإلا سيواجه عواقب قانونية.

ووفقًا لرسالة حصلت عليها فوكس نيوز، أرسلها محامي ميلانيا إلى هانتر بايدن ومحاميه في 6 آب، طالبت السيدة الأولى هانتر "بالتراجع فورًا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلي بها"، خلال مقابلة مصورة مع القناة 5 ونشرت على يوتيوب في أوائل آب، قال فيها إن "ميلانيا تعرفت على دونالد ترامب عن طريق جيفري إيبستين، المتهم بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي".
