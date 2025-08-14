ميلانيا ترامب تتوعد نجل بايدن.. ما القصة؟



طالبت السيدة الأميركية الأولى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي السابق بسحب تصريحاته "الكاذبة والتشهيرية" وإلا فإنه سيواجه عواقب قانونية.





وطالبت ميلانيا هانتر بحذف محتوى برنامج ظهر فيه يقول عنها أشياء، وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية"، وسحب التعليقات على الفور مع تقديم اعتذار، وإلا سيواجه عواقب قانونية.



ووفقًا لرسالة حصلت عليها نيوز، أرسلها محامي ميلانيا إلى هانتر بايدن ومحاميه في 6 آب، طالبت السيدة الأولى هانتر "بالتراجع فورًا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلي بها"، خلال مقابلة مصورة مع القناة 5 ونشرت على في أوائل آب، قال فيها إن "ميلانيا تعرفت على عن طريق إيبستين، المتهم بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي".