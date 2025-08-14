إعلام سوري: انفجارات عنيفة تهز محافظة إدلب السورية



ـ دولي



أفادت وسائل إعلام ، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات عنيفة في محافظة إدلب.





وذكرت تقارير صحفية، انه "لم يعرف لغاية الان أسباب الانفجارات، وسط تضارب الانباء حولها".



وقصف الجيش الإسرائيلي قبل مدة قصيرة مخازن الأسلحة وبعض مقرات الالوية التابعة الامن العام السوري.