تركيا تعلن تفاصيل اتفاق "التعاون العسكري" مع سوريا

وتابعت الوزارة: "وقّع وزيرا دفاع وسوريا مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس، وهي خطوة مهمة أخرى في مسار التعاون بين البلدين".وأكملت: "تهدف المذكرة إلى تنسيق وتخطيط التدريب والتعاون العسكريين، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع احتياجات الدفاع، ودعوات إلى دولة واحدة، وجيش واحد ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما في المنطقة".من جانبه، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية، إن بلاده ستساعد بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه الأربعاء، مضيفا أن ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس مع دمشق بشأن دمجها في أجهزة ، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.وكانت السورية قد قالت إن "اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل".وتشمل الاتفاقية، حسب " ": التبادل المنتظم للأفراد العسكريين - تدريب على المهارات المتخصصة - مساعدة فنية.