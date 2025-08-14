الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537195-638907653118089978.webp
تركيا تعلن تفاصيل اتفاق "التعاون العسكري" مع سوريا
دوليات
2025-08-14 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز
444 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكدت
وزارة الدفاع التركية
، اليوم الخميس، التزامها "دعم
سوريا
في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية".
وتابعت الوزارة: "وقّع وزيرا دفاع
تركيا
وسوريا مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس، وهي خطوة مهمة أخرى في مسار التعاون بين البلدين".
وأكملت: "تهدف المذكرة إلى تنسيق وتخطيط التدريب والتعاون العسكريين، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع احتياجات الدفاع، ودعوات
الحكومة السورية
إلى دولة واحدة، وجيش واحد ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما في المنطقة".
من جانبه، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية، إن بلاده ستساعد
سوريا
بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه الأربعاء، مضيفا أن
أنقرة
ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.
وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها
الولايات المتحدة
لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس مع دمشق بشأن دمجها في أجهزة
الدولة السورية
، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.
وكانت
وكالة الأنباء
السورية قد قالت إن "اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين البلدين تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل".
وتشمل الاتفاقية، حسب "
سانا
": التبادل المنتظم للأفراد العسكريين - تدريب على المهارات المتخصصة - مساعدة فنية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تركيا
سوريا
اتفاق
عسكري
وزارة الدفاع التركية
الولايات المتحدة
الحكومة السورية
الدولة السورية
السومرية نيوز
وكالة الأنباء
وزارة الدفاع
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
واشنطن تكشف شروط تحقيق السلام في أوكرانيا
12:59 | 2025-08-14
مسؤولون أمريكيون: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
11:27 | 2025-08-14
الكويت تدين "رؤية إسرائيل الكبرى"
10:46 | 2025-08-14
بوتين: ترامب يبذل جهودًا جادة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
10:43 | 2025-08-14
أعمال شغب داخل سجن رومية في لبنان إثر وفاة موقوف سوري
08:58 | 2025-08-14
اعصار "بودول" العنيف يضرب جنوب الصين
08:46 | 2025-08-14
