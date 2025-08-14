تقرير أممي: الانتهاكات ضد العلويين بالساحل السوري ترقى إلى جرائم حرب

خلصت في شأن ضمن تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت داخل منطقة الساحل خلال شهر مارس (آذار) الماضي كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".وأسفرت أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق إنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة".وأوردت التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو إلى جانبها"، اتبعت "نمطاً منهجياً في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".واستنتجت "ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".