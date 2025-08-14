معظمهم سياح روس.. إصابة 43 شخصا في حادث سير

أعلنت بالقاهرة سائح روسي وإصابة آخرين بحادث سير على طريق القاهرة.وقالت السفارة في بيانها إنه في ليلة 14 أغسطس على الطريق من شرم الشيخ إلى القاهرة، وقع حادث سير لحافلة تقل سياحًا من ، وحسب المعلومات المتوفرة توفي أحد المواطنين الروس ويتلقى مصاب آخر العلاج في مستشفى أبو رديس.ويواصل القسم القنصلي بالسفارة التنسيق مع السلطات المصرية وشركة "كورال ترافل" السياحية وشركة التأمين لتقديم المساعدة للمواطنين الروس.ووفق أحدث لـ" للتعبئة العامة والإحصاء" بمصر، فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، مقابل 5861 عام 2023 بنسبة انخفاض 10.3 في المائة، في حين سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة.وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية إذ بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة إذ بلغ 39 إصابة عام 2024.