اعصار "بودول" العنيف يضرب جنوب الصين

‏‎وأعلن في أعلى مستوى للتحذير من الطقس، المعروف بـ"الأسود"، مما دفع إلى إغلاق العيادات الخارجية في جميع أنحاء المدينة، مع استمرار خدمات الحوادث والطوارئ في العمل.‏‎ووفقاً لوكالة أنباء الجديدة " "، تم إجلاء نحو 15 ألف شخص من المناطق الساحلية في جنوب الصين منذ يوم الأربعاء الماضي، تحسباً لتداعيات الإعصار.‏‎وصل "بودول" إلى منطقة فوجيان بعد منتصف ليلة الخميس، مصنفاً كعاصفة استوائية، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات في إقليم هنان، المعروف بوجود العديد من البحيرات والأنهار التي تشهد فيضانات متكررة.‏‎وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة نتيجة الإعصار، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.