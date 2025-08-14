أعمال شغب داخل سجن رومية في لبنان إثر وفاة موقوف سوري

ووفق المعلومات، يحاول عدد من السجناء تكسير الأبواب داخل السجن في ظل التوتر الذي أعقاب الحادثة.يذكر أن الجاعور من مدينة القصير بريف ، وقد اعتُقل على خلفية دعمه ومشاركته في السورية، تنقل منذ توقيفه بين أروقة فروع الأمن اللبناني قبل أن يستقر به الحال في سجن .وفي عام 2019، أصدر القضاء العسكري احكما قاسيا بحقه يقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكان حينها في منتصف الثلاثينات. وحسب المعلومات فإنه كان حينها بكامل صحته الجسدية والعقلية، لكن حالته بدأت تتدهور تدريجيا بعد الحكم.وفي عام 2023، ظهرت عليه أعراض مرضية حادة في الأعصاب، فبات يعاني من رجفان مستمر وضعف شديد في البنية الجسدية، حتى أصبح عاجزا عن المشي أو القيام بأبسط حاجاته اليومية دون مساعدة ونتيجة الإهمال الطبي، تراجع وضعه الصحي إلى درجة الحاجة لمرافق دائم.ونظّم أهالي سوريون وقفة احتجاجية صامتة عند معبر جوسيه الحدودي، حاملين لافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجن رومية.وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهياراً شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقساماً كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.