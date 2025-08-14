بوتين: ترامب يبذل جهودًا جادة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي عقد اجتماعًا موسعًا مع وإدارة الرئاسة ومجلس الوزراء، عشية قمته المرتقبة مع نظيره الأمريكي ، حيث ثمّن الجهود التي تبذلها للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.وقال خلال الاجتماع: "نجتمع اليوم لإطلاعكم على تطورات العملية التفاوضية بشأن الأزمة الأوكرانية، والمحادثات الثنائية الجارية مع الوفد الأوكراني. العديد من الحاضرين على دراية بالمستجدات، وسأقدم التفاصيل لاحقًا".وأضاف: "كما سأُطلعكم على المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات مع ، التي، من وجهة نظري، تبذل جهودًا حثيثة وصادقة لوقف القتال، وإنهاء الأزمة، والتوصل إلى اتفاقات ترضي جميع الأطراف المعنية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين بلدينا".ولم يستبعد بوتين أن تشمل المرحلة المقبلة من الحوار مع واشنطن مناقشات بشأن معاهدة "ستارت" المتعلقة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.من جهته، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن القمة بين بوتين وترامب ستُعقد يوم الجمعة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت ، وستبدأ باجتماع ثنائي بحضور مترجمين فقط.وأشار أوشاكوف إلى أن القمة ستُختتم بمؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين، لافتًا إلى رمزية مكان انعقاد اللقاء بالقرب من الضريح التذكاري للطيارين السوفيت والأمريكيين الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أحيت ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.وأوضح أن محور القمة سيكون السعي لتسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدًا أن “التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يملك إمكانات هائلة لم تُستغل بعد”.واختتم أوشاكوف تصريحاته بالقول إن اللقاء التالي بين الرئيسين قد يُعقد في روسيا، مشيرًا إلى أن الوفد الروسي المرافق لبوتين سيضم كلاً من وزير الخارجية ، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس الاستثمار المباشر الروسي دميتريف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.