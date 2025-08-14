مسؤولون أمريكيون: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل

وقال مصدر أمريكي لموقع Ynet: "سيزور الرئيس في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتوقف في ، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأمر يعتمد على التطورات بالطبع".وأكد مصدر إسرائيلي كلامه قائلا: "هناك بالفعل تكهنات حول زيارة ، لكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن. الأمر غير مؤكد".من جهتها، أشار موقع يديعوت احرنوت إلى أن ترامب لم يزر إسرائيل في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، وزار وقطر والإمارات.من المتوقع أن يزور ترامب بريطانيا بدعوة من الملك في الفترة من 17 إلى 19 أيلول القادم. ويدرس حاليا إمكانية زيارة الرئيس لإسرائيل قبل ذلك التاريخ، لكن ذلك يعتمد على تطورات المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في . ويرغب ترامب في زيارة إسرائيل في حال نجاح المفاوضات.في هذه الأثناء، يضغط الأمريكيون للتوصل إلى اتفاق شامل. ويتوقعون من الإسرائيلي إحراز تقدم، ويبدو أن الوقت يمر بسرعة.