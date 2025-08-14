واشنطن تكشف شروط تحقيق السلام في أوكرانيا

وأكد أن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية بالإضافة إلى الواقع العسكري على الأرض والمطالبات الإقليمية.

وتابع روبيو: "يدرك الجميع ضرورة مناقشة تفاصيل تلك الشروط، بالإضافة إلى مناقشة الهدف الحقيقي من القتال، وسيكون ذلك جزءا من اتفاق شامل".وأضاف أن يتوقع تحقيق وقف إطلاق النار من أجل "تهيئة الظروف للمفاوضات".وكان قد أكد أن لا تزال تعول على المسار الدبلوماسي كخيار أول، لكنها لم تستبعد استخدام "أدوات أخرى" في حال فشل الحلول التفاوضية.وفي وقت سابق من اليوم أعلن أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن اللقاء سيبدأ يوم الجمعة باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.وأشار إلى رمزية مكان انعقاد قمة الزعيمين قرب الضريح التذكاري للطيارين الذين سقطوا إلى جانب نظرائهم الأمريكان في الحرب العالمية الثانية التي أحيت ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.