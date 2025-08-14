بوقت قصير.. عشرات الهزات الأرضية تضرب مدينة روسية

وذكرت الرئيسية في إقليم الروسي في بيان لها أن الهزات الـ 44 تراوحت قوتها بين 3.5 و5.5 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل وشعربها السكان.من ناحية أخرى شهد كليوتشفسكوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة انبعاثات رمادية، دون تسجيل تساقط رماد في المناطق المأهولة.وحذّر رجال الإنقاذ من احتمال تآكل جزء من طريق ميلكوفو–أوست-كامشاتسك واستمرار خطر ثوران قوي قد يصل ارتفاع أعمدته الرمادية إلى 12 كيلومترًا.