بينهم 106 أطفال.. ارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 239 في غزة







أعلن في قطاع ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 235، بينهم 106 أطفال.

وأوضح المكتب في بيان أن هناك 40,000 رضيع (أقل من سنة) يعاني من سوء تغذية يهدد حياته، 250,000 طفل (أقل من 5 سنوات) يعاني من نقص غذاء يهدد حياته مباشرة.



وفي السياق، ذكرت أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدا، من بينهم 106 أطفال.