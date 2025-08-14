الصفحة الرئيسية
لبنان.. مصابان بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد
دوليات
2025-08-14 | 14:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
206 شوهد
أعلنت
وزارة الصحة اللبنانية
، مساء الخميس، عن إصابة شخصين بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد.
وقالت
الصحة
اللبنانية
، "مصابان في غارة مسيرة إسرائيلية على بلدة
عيترون
جنوبي البلاد".
الى ذلك، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن "
سلاح الجو
يشن غارات على بنى تحت الأرض تابعة لحزب الله في
لبنان
".
مقالات ذات صلة
غارة اسرائيلية تستهدف بلدة الكفور جنوب لبنان
04:34 | 2025-07-17
إصابة شخص بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان
14:26 | 2025-06-12
غارة جديدة تستهدف مركبة في بلدة شقرا جنوبي لبنان
05:14 | 2025-07-05
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)
13:53 | 2025-08-13
لبنان
غارة
وزارة الصحة اللبنانية
وزارة الصحة
سلاح الجو
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
عيترون
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
40.07%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
أمن
24.46%
04:19 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
04:19 | 2025-08-13
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
18.42%
04:14 | 2025-08-13
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:14 | 2025-08-13
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
منوعات
17.05%
03:04 | 2025-08-13
صديقة أسطورة ريال مدريد تفضح سبب الانفصال: "لا يستحم"
03:04 | 2025-08-13
المزيد
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
حديث أمريكي عن تقليص الوجود العسكري بأوروبا
17:10 | 2025-08-14
أول تعليق للأمم المتحدة بشأن اجتماع بوتين وترامب غداً
16:41 | 2025-08-14
طهران تدعو لوضع إطار جديد للتعاون مع "الطاقة الذرية"
15:50 | 2025-08-14
بينهم 106 أطفال.. ارتفاع عدد ضحايا الجوع إلى 239 في غزة
14:02 | 2025-08-14
بوقت قصير.. عشرات الهزات الأرضية تضرب مدينة روسية
13:16 | 2025-08-14
واشنطن تكشف شروط تحقيق السلام في أوكرانيا
12:59 | 2025-08-14
