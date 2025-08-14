طهران تدعو لوضع إطار جديد للتعاون مع "الطاقة الذرية"

دعت ، اليوم الخميس، الى وضع إطار جديد للتعاون مع قبل أي عملية تفتيش، مشيرة الى أنه لا نية لديها بالتدخل في شؤون .

وقال ، "لا نعتبر الترويكا الأوروبية عضوا في الاتفاق النووي لعدم وفائها بالتزاماتها"، مردفا "نملك خيارات وأدوات عديدة للرد إن فعل الأروبيون آلية عودة العقوبات الدولية".

وأضاف أن "تداعيات العقوبات الدولية استراتيجية وسياسية أكثر منها اقتصادية وستعيدنا للفصل السابع".

ولفت وزير الخارجية الإيراني "ينبغي وضع إطار جديد للتعاون مع قبل أي عملية تفتيش لمواقعنا النووية"، مضيفا "إطار التعاون مع الوكالة ينبغي أن يبنى على الواقع الجديد في منشآتنا وقانون البرلمان".

وتابع " مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون "، مشددا "السلام في المنطقة سيكون أقل استقرارا من دون سلاح المقاومة في لبنان".