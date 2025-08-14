أول تعليق للأمم المتحدة بشأن اجتماع بوتين وترامب غداً

وكان الكرملين والبيت الأبيض أعلنا سابقا عن عقد القمة بين وترامب في ألاسكا يوم غد الجمعة 15 آب.كما أفاد مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف الخميس، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون، حيث سيعقد الرئيسان أولاً اجتماعا ثنائيا ثم لقاءً موسعا مع الوفود.وقدر الرئيس الأمريكي اليوم الخميس، احتمالات نجاح اللقاء مع نظيره الروسي في ألاسكا بنحو 75%.وقال : "الأمر أشبه بلعبة شطرنج. هذا اللقاء يمهد الطريق للقاء ثان. لكن هناك احتمال بنسبة 25% ألا يحقق هذا اللقاء النجاح المطلوب".