حديث أمريكي عن تقليص الوجود العسكري بأوروبا

وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان يعتبر ذلك "حافزا محتملا للقيادة الروسية" في سياق اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا: "لم يُطرح هذا السؤال علي بعد، لكنني سأفكر فيه لاحقا".وفي آذار الماضي، أفادت صحيفة " " نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية بأن السياسيين الأوروبيين يتوقعون انسحاب حوالي 20 ألف جندي أمريكي من القارة الأوروبية.كما أكد أحد الدبلوماسيين في حلف "ناتو" في حديثه للصحيفة أنه "لن يتفاجأ" إذا تم إعادة القوات الأمريكية التي تم نشرها خلال "خطط الطوارئ" إلى قواعدها في في مرحلة ما، مشددا أن انسحابها من أوروبا سيكون بمثابة "عودة إلى الحياة الطبيعية".يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد قمة بين وترامب في ألاسكا يوم الجمعة 15 آب.