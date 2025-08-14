الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
دوليات
2025-08-14 | 18:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
188 شوهد
أفادت شركة "نوكليرلكتريكا" الرومانية باندلع حريق في محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية التي تديرها في البلاد، مشيرة إلى أنه تم إخماده دون أي مخاطر على السلامة النووية.
وجاء في بيان الشركة: "تعلن شركة نوكليرلكتريكا أنه نشب حريق في وحدة الترشيح الموجودة في القسم التقليدي للوحدة الثانية بمحطة تشيرنافودا النووية. وقد تم إخماد الحريق البسيط على الفور ولا يوجد أي خطر مرتبط به حالياً".
وأوضحت الشركة أن الحريق لم يشكل أي مخاطر على السلامة النووية أو البيئة أو العاملين في المحطة، وأن المحطة تعمل ضمن المعدلات الطبيعية.
يذكر أنه في حزيران الماضي نشب حريق في قسم إداري بالمحطة نتج عنه دخان دون لهب، ولم يؤثر ذلك أيضا على سلامة المحطة.
وتعد محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية أكبر منتج للكهرباء في
رومانيا
، وهي المحطة النووية الوحيدة في البلاد التي تعمل فيها وحدتان حتى الآن، بينما تبلغ نسبة إنجاز الوحدتين الإضافيتين حوالي 15%.
مقالات ذات صلة
اندلاع حريق بمحطة كهربائية في ميسان (فيديو)
18:03 | 2025-07-15
اندلاع حريق في سوق قرب مرقد "عبدالله بن علي" في البصرة (فيديو)
05:56 | 2025-08-10
الصناعة تنفي اندلاع حريق في مصنع إطارات الديوانية
09:15 | 2025-08-08
اندلاع حريق قرب مدخل قضاء العلم في صلاح الدين
17:06 | 2025-08-05
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
للمهتمين بالدولار.. اليكم الأسعار مع الاغلاق
اقتصاد
33.18%
09:43 | 2025-08-13
للمهتمين بالدولار.. اليكم الأسعار مع الاغلاق
09:43 | 2025-08-13
"محتوى هابط".. إجراءات قانونية تلاحق "زينب بنت الديوانية"
محليات
25.62%
07:32 | 2025-08-13
"محتوى هابط".. إجراءات قانونية تلاحق "زينب بنت الديوانية"
07:32 | 2025-08-13
القبة الحرارية في العراق والعظمى تصل لـ53 مئوية
محليات
21.53%
09:31 | 2025-08-13
القبة الحرارية في العراق والعظمى تصل لـ53 مئوية
09:31 | 2025-08-13
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
رياضة
19.66%
10:07 | 2025-08-13
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
10:07 | 2025-08-13
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوض معركة كربلائية
03:22 | 2025-08-15
الشيخ نعيم قاسم: مقاومة اليوم امتداد لمدرسة كربلاء وثورة الإمام الحسين (ع)
03:02 | 2025-08-15
وزير الخارجية الإيراني يتحدث من داخل العراق عن "موعد الحرب"
02:25 | 2025-08-15
إسرائيل تعترف: إيران اخترقت هاتف وزيرة العدل السابقة خلال حرب الـ12 يوما
02:04 | 2025-08-15
نائب امريكي يتهم مصرف الرافدين بالتعاون مع الحوثيين ويحث الخزانة على فرض عقوبات
01:53 | 2025-08-15
بعد مقتل "بيليه فلسطين".. دعوات لمعاقبة إسرائيل رياضيا
01:45 | 2025-08-15
