اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا

وجاء في بيان الشركة: "تعلن شركة نوكليرلكتريكا أنه نشب حريق في وحدة الترشيح الموجودة في القسم التقليدي للوحدة الثانية بمحطة تشيرنافودا النووية. وقد تم إخماد الحريق البسيط على الفور ولا يوجد أي خطر مرتبط به حالياً".وأوضحت الشركة أن الحريق لم يشكل أي مخاطر على السلامة النووية أو البيئة أو العاملين في المحطة، وأن المحطة تعمل ضمن المعدلات الطبيعية.يذكر أنه في حزيران الماضي نشب حريق في قسم إداري بالمحطة نتج عنه دخان دون لهب، ولم يؤثر ذلك أيضا على سلامة المحطة.وتعد محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية أكبر منتج للكهرباء في ، وهي المحطة النووية الوحيدة في البلاد التي تعمل فيها وحدتان حتى الآن، بينما تبلغ نسبة إنجاز الوحدتين الإضافيتين حوالي 15%.