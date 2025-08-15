بعد مقتل "بيليه فلسطين".. دعوات لمعاقبة إسرائيل رياضيا

وجاءت دعوتها بعد أن شاركت منشورا على منصة "إكس" من حساب "يويفا" حول وفاة لاعب منتخب فلسطين السابق سليمان العُبيد الملقب بـ" الكرة الفلسطينية"، وعلقت قائلة: "حان الوقت لاستبعاد قتَلَته من البطولات، لنحرر الرياضة من الفصل العنصري والإبادة الجماعية".وكان نجم ومنتخب طالب في وقت سابق "يويفا" بالكشف عن تفاصيل وفاة اللاعب الفلسطيني، متسائلا عن مكان وزمان الحادث.يُذكر أن خبر وفاة العُبيد أُعلن في 6 آب الجاري، حيث أفاد أنه قُتل جراء قصف نفذته القوات الإسرائيلية استهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.ولد العبيد في 24 مارس 1984 بمدينة غزة، وكان متزوجا وأبا لخمسة أطفال. بدأ الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في ، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017.وسجل أكثر من 100 هدف في مسيرته، وشارك مع الفلسطيني، مسجلا 4 أهداف دولية، من بينها هدف أسطوري بضربة مقصية في مرمى خلال 2010.