نائب امريكي يتهم مصرف الرافدين بالتعاون مع الحوثيين ويحث الخزانة على فرض عقوبات

وقال ويلسون في تدوينة على منصة (x) تابعتها ، ان " المملوك للدولة العراقية، يقوم بتحويل الأموال للحوثيين، وهي جماعة إرهابية".وأضاف "لدينا وصف لهذا النوع من الدول: الدول الراعية للإرهاب".وتابع "سأعمل على قطع التمويل عن خلال مناقشات تشريعات المخصصات المقبلة"، حاثا الأميركية بفرض عقوبات على مصرف ".