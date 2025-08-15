وزير الخارجية الإيراني يتحدث من داخل العراق عن "موعد الحرب"

وقال من داخل وخلال مشاركته في الزيارة، في تصريحات تابعتها ، حول اندلاع الحرب، قال انه "في يُطرح هذا السؤال بكثرة في المحافل المختلفة"، مشيرا الى انه "يجب الإجابة على الناس بشكل صحيح كي لا يشعروا بالخوف والقلق ولا باللامبالاة".وأضاف ان "احتمال الحرب موجود لكل الدول بنسب متفاوتة، لكن الأعداء يحاولون إبقاءنا في أجواء الحرب لفرض تبعاتها، وهذا يتطلب حذراً. دون أن يغفل أحدٌ -بما فيه قواتنا المسلحة- عن احتمال الحرب، يجب مراقبة صناعة الأجواء الحربية ومنع العبث بالرأي العام وإبقائه في حالة تردد وقلق".وأشار الى انه "قبل حرب الـ12 يوماً، شعرت بأن الحرب قد تكون وشيكة. الآن كخبير علاقات دولية، لا أعتقد أنها وشيكة، بالطبع هذا رأي خبير، ولا يجب أن يعتمد المسؤولون عليه؛ فعلى القوات المسلحة والحكومة أن تكونا مستعدتين لأي ظرف. بل إن الاستعداد للحرب هو أهم عامل لمنعها".وأكد الوزير عراقجي: "أنا واثق من استعداد القوات المسلحة... لكن يجب الحذر من حيل جديدة".وفي سياق منفصل، وصف عراقجي مواقف الحكومة والعلماء والمرجعية والشعب العراقي خلال الحرب الـ12 يوماً بأنها "غير مسبوقة"، قائلاً: "هذه المواقف كانت دعماً لإيران وشعبها وإدانةً لهجمات الكيان الصهيوني وأمريكا"، معتبرا ان مسيرة الأربعين "استعراض قوة للشيعة"، مضيفاً: "بعد حرب الـ12 يوماً، لا يزال صامدين بقوة في الميدان، وهذه نتيجة النهج العاشورائي والكربلائي".