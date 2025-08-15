الشيخ نعيم قاسم: مقاومة اليوم امتداد لمدرسة كربلاء وثورة الإمام الحسين (ع)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537249-638908382341821651.jpg
الشيخ نعيم قاسم: مقاومة اليوم امتداد لمدرسة كربلاء وثورة الإمام الحسين (ع)
دوليات
2025-08-15 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اكد الأمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم
، اليوم الجمعة، ان مقاومة اليوم هي نتاج مدرسة
كربلاء
وثورة الامام الحسين (ع).
وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في
بعلبك
انه " نحيي الحشود الكبيرة والعظيمة التي سارت على درب
كربلاء
احياء لهذه الذكرى الأليمة"، مشيرا الى انه " نحن مع تحرير فلسطين وضد يزيد العصر المتمثل بالطاغية الاميركي والطاغوت الاسرائيلي ومن يسير على هذا النهج".
وتابع، انه " نحن نبني مجتمعنا ومستقبلنا وأولادنا وحياتنا على قاعدة التربية الحسينية الكربلائية الزينية التي تذوب عشقًا لله تعالى"، لافتا الى ان " نصر تموز كان من
بركات
المدد الإلهي المحمدي العلوي لأن الله أعاننا على قلة العدد وكثرة الأعداء".
وأضاف، ان " شهادة الإمام الحسين لا تقتصر على نيل الشهادة فقط بل حوّل الإمام الشهادة من الفرد إلى إحياء الجماعة فشهادته ليست حياة له فقط ولا لأصحابه بل حياة للأمة تستنهل منها لمستقبلها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوض معركة كربلائية
03:22 | 2025-08-15
الشيخ نعيم قاسم يستقبل لاريجاني ويؤكد على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني
03:02 | 2025-08-14
الشيخ نعيم قاسم يعلق على تهديدات ترامب للسيد الخامنئي
12:03 | 2025-06-23
النجف تعلن جاهزية الطريق الاستراتيجي لنقل زائري الإمام الحسين (ع)
08:08 | 2025-08-11
لبنان
نعيم قاسم
الاربعينية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الكربلائي
السومرية
حزب الله
الحسيني
كربلاء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
27.45%
03:52 | 2025-08-14
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2025-08-14
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
رياضة
27.42%
10:07 | 2025-08-13
"لم يتحدث عن الزواج".. أول تعليق من رونالدو بعد إعلان خطوبته لجورجينا
10:07 | 2025-08-13
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
25.51%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
أخبار الطقس
19.63%
01:27 | 2025-08-14
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
01:27 | 2025-08-14
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
بعد حالة الطوارئ.. انطلاق حملة اعتقالات كبرى في واشنطن
07:36 | 2025-08-15
قبيل لقائه مع بوتين.. أول تعليق من ترامب
07:21 | 2025-08-15
اول رد على حزب الله بشأن عدم تسليم السلاح
06:14 | 2025-08-15
بعد البعوضة.. الصرصار الصيني متعدد المهارات
05:36 | 2025-08-15
وزيرة لبنانية: تفاصيل الورقة الأمريكية "مخيفة" وتحتوي على أكثر من "فخ"
04:47 | 2025-08-15
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوض معركة كربلائية
03:22 | 2025-08-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.