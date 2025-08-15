الشيخ نعيم قاسم: مقاومة اليوم امتداد لمدرسة كربلاء وثورة الإمام الحسين (ع)

وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في انه " نحيي الحشود الكبيرة والعظيمة التي سارت على درب احياء لهذه الذكرى الأليمة"، مشيرا الى انه " نحن مع تحرير فلسطين وضد يزيد العصر المتمثل بالطاغية الاميركي والطاغوت الاسرائيلي ومن يسير على هذا النهج".وتابع، انه " نحن نبني مجتمعنا ومستقبلنا وأولادنا وحياتنا على قاعدة التربية الحسينية الكربلائية الزينية التي تذوب عشقًا لله تعالى"، لافتا الى ان " نصر تموز كان من المدد الإلهي المحمدي العلوي لأن الله أعاننا على قلة العدد وكثرة الأعداء".وأضاف، ان " شهادة الإمام الحسين لا تقتصر على نيل الشهادة فقط بل حوّل الإمام الشهادة من الفرد إلى إحياء الجماعة فشهادته ليست حياة له فقط ولا لأصحابه بل حياة للأمة تستنهل منها لمستقبلها".