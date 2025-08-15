الشيخ نعيم قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوض معركة كربلائية

وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في ان "المقاومة لن تسلم سلاحها ما دام العدوان مستمرا والاحتلال قائما"، مشيرا الى انه "لا سيادة في إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت خيار لبنان السيادي".وتابع، انه " قرار الحكومة تسهيل لقتل المقاومين وطردهم من أرضهم وتنفيذ لقرار أمريكي إسرائيلي "، لافتا الى انه "لن نسلم سلاح المقاومة وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي".وأضاف، ان " الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان "، مبينا ان " اتفق مع على تأجيل خيار النزول للشارع والتظاهر منحًا في المجال أمام النقاش والتعديلات".