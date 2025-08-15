وزيرة لبنانية: تفاصيل الورقة الأمريكية "مخيفة" وتحتوي على أكثر من "فخ"

وقالت في حديث تلفزيوني إن الجلسة المقبلة للحكومة التي سيعرض فيها خطته لحصر السلاح بيد الدولة ستكون في 2 سبتمبر، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة".ولفتت إلى أنه "كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين (حول مسألة السلاح) ليحصل التوافق بين الجهات"، موضحة أن "مناقشة ورقة الموفد الأمريكي بمثابة استسلام".وكشفت أنه "كان هناك اتفاق ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به"، مشددة على أن رئيس "سيحاول لآخر لحظة من أجل منع وصول إلى أو تشنجات".وأكدت الزين أنه "من سابع المستحيلات أن يصبح هناك اقتتال لبناني - لبناني"، مشيرة إلى أنه "على الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ".