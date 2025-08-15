بعد حالة الطوارئ.. انطلاق حملة اعتقالات كبرى في واشنطن

وأوضح باتيل أن " وشركاءه نفذوا 45 عملية اعتقال، بينها 29 مرتبطة بقضايا الهجرة، و16 مرتبطة بارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، إضافة إلى ضبط ثلاث قطع أسلحة نارية".وأشار إلى أن التهم الموجهة للموقوفين تشمل حيازة مواد إباحية مرتبطة باستغلال الأطفال جنسيًا، وحيازة أسلحة نارية غير قانونية، والاتجار بالمخدرات، والقبض على فارين من العدالة، والاعتداء على ضابط فيدرالي.وقد أثارت زيادة الوجود الأمني الفيدرالي في العاصمة احتجاجات بين سكان ، في حين أكد مسؤولو أن أي شخص يتجاوز القانون سيواجه الملاحقة القضائية.