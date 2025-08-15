الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
رئيس وزراء الهند يرد على ترامب: لن نقبل التنازلات
دوليات
2025-08-15 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
قال
رئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي
، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تقبل أي تنازل عندما يتعلق الأمر بمصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من رسوم جمركية مرتفعة فرضتها
الولايات المتحدة
عقب انهيار المحادثات التجارية.
وأضاف: "إذا كان هناك أي سياسات مُضرة فسوف يقف مودي كحائط الصد".
وتأتي التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامبفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الهند التي تقاوم الضغوط لفتح سوقها الزراعية أمام المنتجات الأميركية.
وبعد ذلك أعلن
ترامب
فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 بالمئة كـ"عقوبة" على استمرار الهند في شراء النفط الروسي.
وهذا يأخذ الرسوم
الجمركية
على الهند إلى 50 بالمئة، وهي أحد أعلى الرسوم التي فرضها ترامب حتى الآن، ولكن العقوبة على النفط تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس ولاتزال المحادثات جارية بين الجانبين.
وتعد
الولايات المتحدة
أكبر سوق للصادرات
الهندية
وقال مودي في كلمة بمناسبة يوم الاستقلال
الهندي
، إن بلاده أصبحت تعتمد على نفسها في جميع المجالات خصوصا في إنتاج الطاقة والدفاع.
وتستورد الهند وهي أحد أسرع الاقتصادات نموا في العام والجائعة للطاقة، نحو 80 بالمئة من متطلباتها النفطية.
وأشار مودي إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية والنووية من خلال الاستثمارات والسياسات.
كما تحدث عن التنقيب عن النفط في قاع البحر وقال إن الهند اعتمدت على الكثير من الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحتاج للاستقلال في هذا المجال. وقال مودي إن مليارات من الروبيه التي يتم إنفاقها على واردات النفط يمكن أن تستخدم في التطوير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
