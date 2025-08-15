رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على رفض حزب الله نزع سلاحه

وقال سلام في بيان إن "كلام الأمين العام لحزب الله يحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية".وأضاف، أنه "لا يوجد أحد في اليوم يريد الحرب الأهلية والتهديد والتلويح بها مرفوضان تماما".وتابع أن "الحديث عن أن الحكومة تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود".وفي وقت سابق اليوم، أكد الشيخ أن لن يسلم سلاحه حتى لو اضطر لخوض "معركة كربلائية"، مؤكداً أن هذا السلاح "يحمي لبنان وشعبه، واكتسب شرعيته من الشهداء".