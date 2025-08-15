فوضى الرسوم تصل الى عشاق البن.. توترات أميركا والبرازيل ترفع الأسعار

وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريباً بين والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.وتحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من ، ويعتمد المتعاملون في السوق حالياً على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وفقًا لـ "رويترز".وصعدت العقود الآجلة لبن (أرابيكا) 6.9 سنت، أو 2.2%، إلى 3.265 دولار للرطل عند التسوية، لتلامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 3.2850 دولار.وكشفت الحكومة البرازيلية عن حزمة مساعدات للشركات المتضررة من الرسوم الأميركية، تركز على خطوط ائتمان للمصدرين ومشتريات حكومية من المنتجات التي تواجه صعوبات في إيجاد أسواق بديلة.وقال متعاملون إنه إذا بدأت الحكومة البرازيلية التنافس مع القطاع الخاص على مشتريات البن، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على فروق الأسعار الفعلية، وليس على العقود الآجلة.وأوضحوا تحديداً أن أسعار البن البرازيلي المتجه إلى الولايات المتحدة سيُتداول بخصم عن العقود الآجلة لتعويض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، بينما ستُتداول أسعار المتجه إلى أو بعلاوة في ظل مشتريات الحكومة البرازيلية.وارتفع بن (روبوستا) 4% إلى 3952 دولاراً للطن.وزادت أسعار البن في ، أكبر منتج لبن روبوستا، عن الأسبوع الماضي عقب انتعاش الأسعار العالمية، بينما كان الطلب قوياً في إندونيسيا وسط نضوب المخزونات.الكاكاوأما الكاكاو فتراجع عند التسوية في 287 دولاراً، أو 3.4%، إلى 8.271 دولار للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.وفي أعقاب سوء الأحوال الجوية، خفضت ، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مبيعات عقود التصدير الآجلة إلى 1.2 مليون طن للمحصول الرئيسي لموسم 2025/2026، من 1.3 مليون.قال متعاملون إن هذه الخطوة تهدف إلى الحماية من احتمال التخلف عن سداد العقود، وأنها تعني على الأرجح أن السوق لن يشهد تحسناً يُذكر في أرقام محصول ساحل العاج العام المقبل.انخفض سعر الكاكاو في 3.3% إلى 5.570 جنيه إسترليني للطن.السكروتراجع السكر الخام عند التسوية 0.27 سنت، أو 1.6%، إلى 16.58 سنت للرطل، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 17.05 سنت يوم الثلاثاء، وسط تحسن الطلب في الأسواق الفعلية.وقال متعاملون إن السوق تأثرت بعمليات بيع مكثفة كلما اقترب من مستوى 17 سنتاً، وهو نقطة مقاومة قوية في منحنى السعر.وارتفع السكر الأبيض 0.5% إلى 489.40 دولار للطن.