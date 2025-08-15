بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب

وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار وصول طائرة الرئيس الروسي إلى ألاسكا قبل لقاء نظيره الأميركي .وأوضح المتحدث باسم الكرملين ، أن "محادثات الرئيسين ودونالد المنتظرة في ألاسكا قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات".وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأميركية وضعت لافتة أمام مقر لقاء بوتين وترامب في ألاسكا تحمل شعار "السعي للسلام".