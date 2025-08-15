انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات

وأشارت هذه الوسائل إلى أن الانفجار وقع في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن وتسبب في إشعال حريق كبير بالقرب من شارع إيست 95 والجادة الثانية، حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.ولفتت إلى أن خدمات الطوارئ في من طواقم الإطفاء والشرطة استجابت للحادث على وجه السرعة، وشرعت في إخماد الحريق المشتعل.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الانفجار، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المدينة. وهرع نحو 100 من رجال الإطفاء والمسعفين إلى موقع الحادث.