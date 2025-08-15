ترامب وبوتين يلتقيان يقاعدة أنكوريج في ألاسكا: تأكيد على وقف الحرب

وقال في تصريح لقناة " نيوز"، أنه سيغادر فوراً إذا لم يكن اللقاء مثمراً، مشيراً إلى أنه لا يريد رفع سقف توقعاته بشأن الاجتماع.وأوضح: "لن أكون سعيداً إذا لم نتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام في ألاسكا، وسأعود إلى بسرعة إذا لم تكن كذلك".وبيّن أن قمة اليوم قد تمهد لعقد اجتماع ثانٍ إذا حققت نتائج إيجابية، وإلا فلن تكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلاً.