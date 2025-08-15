الكرملين: انتهاء الاجتماع المصغر بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا

وأكدت رويترز نقلا عن الكرملين: "انتهاء اجتماع وبوتين في ألاسكا".من جهته، قال ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية : "المباحثات بين وترامب سارت عل نحو جيد للغاية".