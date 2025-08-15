اول تعليق من بوتين على لقاء ترامب

وأوضح في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع في ولاية ألاسكا، أن "العلاقات بين وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة".واشار بوتين إلى "اهتمام بلاده بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا".