رقصت "شبه عارية".. نشر نتائج التحقيق مع "بوسي الأسد"

وعثرت القوات الأمنية في منزل " الأسد" على عدد من بواريك شعر و4 هواتف محمولة ومبالغ مالية وزجاجة مشروبات كحولية وجواز سفر، وتم التحفظ على تلك المضبوطات، بحسب مصادر مصرية.وجاء في بيان الداخلية: "أكدت معلومات وتحريات لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة".وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي".وختم البيان: "بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".وقررت الجهات الأمنية في حبس الراقصة ياسمين سامي، 4 أيام، على ذمة التحقيق، لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانضمت ياسمين سامي "بوسي الأسد"لقائمة ضمت العشرات من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق " "، الذين ألقي القبض عليهم من جانب السلطات، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق.