اول تعليق من الصين بشأن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة

وقال بينجيو تعليقا على نتائج الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا: "ترحب بالتعاون بين والولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية والمضي قدما نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. لا توجد حلول سهلة للقضايا المعقدة".وأضاف: "تدعم الصين جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".وأكد أنه "بغض النظر عن تطورات الوضع، ستتمسك الصين بموقفها بحزم وستظل ملتزمة بدفع السلام وتسهيل المفاوضات".وأجرى وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي ، ومساعد الرئيس أوشاكوف.ومثل وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف.