اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا

اول تعليق من الصين بشأن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة
دوليات
2025-08-16 | 02:41
دوليات
2025-08-16 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
430 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أعرب المتحدث باسم
السفارة الصينية
في
الولايات المتحدة
ليو بينجيو عن ترحيب
الصين
ترحب بالتعاون بين
موسكو
وواشنطن في العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بينجيو تعليقا على نتائج الاجتماع بين الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأمريكي
دونالد ترامب
في ألاسكا: "ترحب
الصين
بالتعاون بين
روسيا
والولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية والمضي قدما نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. لا توجد حلول سهلة للقضايا المعقدة".
وأضاف: "تدعم الصين جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".
وأكد أنه "بغض النظر عن تطورات الوضع، ستتمسك الصين بموقفها بحزم وستظل ملتزمة بدفع السلام وتسهيل المفاوضات".
وأجرى
بوتين
وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.
وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
، ومساعد الرئيس
يوري
أوشاكوف.
ومثل
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
ماركو روبيو
والممثل الخاص للرئيس الأمريكي
ستيفن
ويتكوف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السوداني يؤكد ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة وفقا لاتفاقية الاطار الستراتيجي ومذكرات التفاهم
13:59 | 2025-06-01
أول تعليق للأمم المتحدة بشأن اجتماع بوتين وترامب غداً
16:41 | 2025-08-14
اتفاق الرسوم الجمركية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ
04:45 | 2025-06-30
العراق يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة
11:41 | 2025-07-10
روسيا
الصين
ترامب
الولايات المتحدة
السفارة الصينية
فلاديمير بوتين
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سيرغي لافروف
الممثل الخاص
ماركو روبيو
+A
-A
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
42.96%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
19.54%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
19.14%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
18.35%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
المزيد
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
سوريا.. الحرائق تتوسع في الساحل وريف حماة
03:59 | 2025-08-16
لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار في أقل من دقيقتين
03:24 | 2025-08-16
أمطار غزيرة تتسبب بمصرع 600 شخص في باكستان
02:58 | 2025-08-16
ما هي رسالة ميلانيا التي نقلها ترامب إلى بوتين
02:42 | 2025-08-16
رقصت "شبه عارية".. نشر نتائج التحقيق مع "بوسي الأسد"
02:36 | 2025-08-16
مخرجات قمة ترامب وبوتين.. لا اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا
02:07 | 2025-08-16
