ما هي رسالة ميلانيا التي نقلها ترامب إلى بوتين

ونقلت "رويترز" عن مصادرها أن الرئيس سلّم الرسالة خلال قمة ألاسكا.ولم تكن المولودة في في الرحلة إلى ألاسكا، ولم يُفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، باستثناء الإشارة إلى "اختطاف الأطفال نتيجة للنزاع".وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين يستغلهم نظام وحلفاؤه في حملتهم لتشويه سمعة ، هم من نزلاء دور الأيتام والرعاية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي انضمت إلى روسيا.وأخطرت السلطات الروسية نظام كييف والمنظمات الدولية باستعدادها لتسليم أي طفل لذويه أو أقربائه إن وجدوا في أوكرانيا.كما أن بين الأطفال المذكورين كثيرين ممن كانوا في رحلات إلى معسكرات الأطفال الروسية، أو لدى أقاربهم في روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية وتوقف السفر بين روسيا وأوكرانيا.وقد عقد لقاء القائدين في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات ثنائية مغلقة.وكان ترامب قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: "أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية، وحققنا تقدما هائلا".