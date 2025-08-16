أمطار غزيرة تتسبب بمصرع 600 شخص في باكستان

يأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 320 شخصا خلال الساعات الـ 48 الماضية، بحسب آخر رسمية صدرت اليوم السبت.ووفقا لهيئة المحلية، يتركز التأثير المدمر للفيضانات في ولاية بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، التي سجلت وحدها 307 وفيات، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة لانتشال الجثث المطمورة تحت الركام.وزاد من تفاقم المأساة، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تشارك في عمليات الإغاثة في منطقة باجور القريبة من الحدود الأفغانية أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة.وأكد محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، أن مئات المنقذين يواصلون البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل التي جرفتها السيول، بينما تم إجلاء أكثر من ألفي شخص في منطقة سوات بعد فيضان .