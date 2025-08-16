سوريا.. الحرائق تتوسع في الساحل وريف حماة

ورغم الاستنفار الشعبي ومشاركة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الزراعة، التي تعمل على فتح طرق وخطوط نار لمحاصرة النيران، فإن الوضع يزداد صعوبة.وفي آخر تحديث لأعمال فرق الإطفاء، قال الدفاع المدني السوري، فجر اليوم السبت، إنه يعمل بمساندة المدنيين على وقف توسع النيران في جبال ريف حماه الغربي، وسط صعوبات كبرى، تتمثل بالطبيعة الجبلية الوعرة، واشتداد سرعة الرياح، إذ صُنف محور "فقرو" و"ناعور جورين" بالأصعب خلال الساعات الماضية.ووصلت النيران إلى المنازل في بلدة شطحة بريف حماه الغربي، حيث أظهرت فيديوهات الدفاع المدني السوري عمليات إجلاء للأطفال وكبار السن؛ بسبب حالات ضيق التنفس والاختناق التي سببها انتشار الدخان الكثيف في المنطقة.وتقول وكالة " " الرسمية إن مشفى "السقيلبية" في ريف حماه استقبل عدة إصابات، أبرزها حالات اختناق نتجت عن استنشاق كميات كبرى من الدخان الناتج عن الحرائق.